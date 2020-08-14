В Сети появилось видео пробного пуска фонтана в центре Пензы

«Официальное открытие фонтана состоится в День города, который будет отмечаться 5 сентября», - добавили в подписи к ролику.

Напомним, по проекту, фонтан будет светомузыкальным, его размер – больше, чем у предыдущего. Он состоит из трех частей, две сухие будут обрамлять центральную чашу с водной зоной. Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории. В настоящее время на объект доставили панели для будущих необычных качелей.

Также работы ведутся в скверах Славы, «Копилка пословиц» и Пушкина. Проекты можно посмотреть здесь.