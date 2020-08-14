В Минздраве рассказали о большом спросе на российскую вакцину от Covid-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что из-за рубежа поступает много запросов на приобретение отечественной вакцины от коронавируса.

По словам министра, прежде всего, препарат нужно поставить тем, кто находится в группе риска – работает с больными Covid-19 и имеет хронические заболевания.

«Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось», — рассказал Михаил Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что и сам в скором времени планирует привиться.

Ранее стало известно о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в декабре-январе.