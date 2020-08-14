К пензячке пожаловал восьмилапый гость

Жительница Пензы обнаружила у себя дома незваного мохнатого гостя, фотографией которого она поделилась в группе соцсети «ВКонтакте».

«В тему пауков в Пензе. Вот такой малыш тарантул прибежал к кошачьей миске», - написала она.

На фото запечатлен довольно большой мохнатый арахнид, похожий на тарантула.

В комментариях к посту предположили, что это чей-то питомец, так как в Пензенской области такой вид не обитает.

«Это тарантул, они водятся в степях, это походу домашний питомиц сбежал от хозяина», «Птицеед», «Теперь это его дом», - высказались подписчики.

Это не первый случай, когда жители области обнаруживают крупных членистоногих - сербодчанка рассказала о встрече с тарантулом на своем участке. В случае обнаружения крупного паука специалисты не советуют пытаться его поймать, так как он может укусить. Если это все же произошло, рану необходимо промыть водой с мылом и незамедлительно обратиться к врачу.