На приготовление пирога для «Пензенского Спаса» ушло 950 яиц

На празднике православной культуры «Пензенский Спас» (0+), который 16 августа проходит в сквере им. Лермонтова в областном центре, жителей угостили 14-метровым пирогом.

«Пирог мы готовили с 18:00 вчерашнего дня до 4 утра сегодняшнего. Для его приготовления мы использовали 60 килограммов яблок и 950 яиц. Пирог готовили четыре человека», - рассказала шеф-повар Лариса Черемушкина.



Угощение разрезали более чем на 900 кусочков. Их раздают участникам и гостям праздника, сообщает корреспондент информационного агентства с места событий.

Напомним, в рамках праздника районы презентуют свой урожай, в частности, широко представлены яблоки и мед. Проходят мастер-классы, выступления коллективов, можно также познакомиться с изделиями народного творчества. «Пензенский Спас» знаменует собой три главных православных праздника августа: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.