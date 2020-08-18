Мэр Пензы проверил ход работ в трех скверах

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на объектах выполнили выборку грунта, проложили новые инженерные коммуникации. В настоящее время в скверах ведется мощение и благоустройство территорий.

«В каждом сквере будут применены современные строительные материалы и малые архитектурные формы, предусмотрено новое осветительное оборудование и подсветка деревьев. Приступаем к монтажу опор освещения», - пояснил заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов.

Андрей Лузгин напомнил ответственным лицам о сроках реализации проектов.

«Наша задача – выполнить основной объем работ ко Дню города. Мы должны быть готовы к тому, что с набережной и площади Ленина пешеходный трафик будет распределяться в эти зоны отдыха», - добавил он.

По информации Управления капитального строительства города Пензы, к началу сентября текущего года будет завершено мощение пешеходных дорожек, затем будет проводиться озеленение территорий и установка малых архитектурных форм.

Проекты пензенских скверов можно увидеть здесь.