Пензенцам пообещали сюрприз на День города

19 августа в мэрии Пензы прошло совещание штаба по подготовке празднования Дня города (0+).

357-летие города пройдет в формате фестиваля «Пенза – город счастливых людей», в рамках которого запланировано торжественное открытие фонтана, «Гастрофест», «Кавер-фест», ярмарка от кондитерского кластера, благотворительный велозаезд, концерт симфонического оркестра из Ульяновска, молодежный open-air, фейерверк и другие события.

Городские сообщества и некоммерческие организации откроют тематические площадки: «Том Сойер фест», авторские экскурсии и конкурс художественной фотографии «Пенза моя хорошая». На площади Ленина пройдут мастер-классы для детей и их родителей «Город детства».

Данный список мероприятий - неокончательный. По словам пресс-службы городской администрации, организаторы приготовили несколько сюрпризов для жителей и гостей Пензы.

Заместитель главы администрации Сергей Волков поручил анонсировать единую праздничную программу мероприятий на следующей неделе. Напомним, фестиваль пройдет в областном центре с 4 по 6 сентября.