Пенсионер заблудился в лесу Золотаревки

Об этом сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Звонок на пульт дежурного ведомства поступил 19 августа в 12:30. Жительница Золотаревки рассказала, что в лесу рядом с поселком пропал 71-летний мужчина. Спасатели, которые выехали на место происшествия, смогли найти пенсионера.

Напомним, журналист «Пенза-Пресс» готовил мастер-класс по выживанию в лесу. Узнать о том, как не попасть в опасную ситуацию и найти дорогу домой можно здесь.