Улица Рябова снова «утонула» во время ливня в Пензе

В сообществе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» появилось фото, на котором можно увидеть потоп на одной из улиц Пензы.

По словам очевидца, вода разлилась на ул. Рябова. На фото видно, что что вся проезжая часть утонула в мутной жидкости, а легковая машина с трудом пытается преодолеть огромную лужу. Официальной информации о причинах потопа нет.

Потоп на ул. Рябова – далеко не редкость для местных жителей. Ранее стало известно, что работы на данном участке будут проведены в 2020 году.