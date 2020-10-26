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26.10.2020г.
На покупку лекарств для больных коронавирусом выделят 9 млн руб

На покупку лекарств для больных коронавирусом выделят 9 млн руб

Пн, 26.10.20 09:49
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На оперативном совещании, которое состоялось 26 октября в правительстве региона, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев затронул тему наличия лекарств и их стоимости.

Он подчеркнул, что необходимо контролировать наличие антибиотиков в аптеках и их стоимость. Анализ, по словам Ивана Белозерцева, должен быть ежедневным.

«Если есть нарушения и сомнения по качеству, стоимости – направлять в областной штаб на мое имя, мы будем мгновенно реагировать. Лариса Рябихина [врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области], возьмите на контроль. Определите ответственное лицо, которое будет постоянно мониторить ситуацию. Если у пациента из сельской местности выявлен ковид, но он не госпитализирован, потому что течение заболевания не сложное, - обратите внимание, как он приобретает медикаменты и где», - сказал губернатор.

Он сообщил, что принял решение выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.

«Чтобы за свои средства не покупали лекарства. Александр Никишин [врио министра здравоохранения региона], закупите и с 1 ноября приступите к реализации данной задачи. В течение двух месяцев посмотрим, как это повлияет на ситуацию. Это будет и поддержка граждан, которые в этом нуждаются.

Хочу обратить внимание, что сохранение жизни, здоровья людей – наша важнейшая задача. Прошу это запомнить и реализовывать эту задачу в повседневной деятельности и днем, и ночью. Особое внимание обратите на группы риска – лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. При заражении коронавирусом они особенно подвержены тяжелому течению болезни. Нужно довести это до людей во всех районах, селах», - подчеркнул глава региона.

Напомним, на совещании Иван Белозерцев сообщил о переводе беременных пензячек на дистанционную работу. Он подчеркнул, что такие сотрудницы правительства области уже ушли на удаленку.

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16.10.2020 15:04
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14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
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24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
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10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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