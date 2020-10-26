На покупку лекарств для больных коронавирусом выделят 9 млн руб

Он подчеркнул, что необходимо контролировать наличие антибиотиков в аптеках и их стоимость. Анализ, по словам Ивана Белозерцева, должен быть ежедневным.

«Если есть нарушения и сомнения по качеству, стоимости – направлять в областной штаб на мое имя, мы будем мгновенно реагировать. Лариса Рябихина [врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области], возьмите на контроль. Определите ответственное лицо, которое будет постоянно мониторить ситуацию. Если у пациента из сельской местности выявлен ковид, но он не госпитализирован, потому что течение заболевания не сложное, - обратите внимание, как он приобретает медикаменты и где», - сказал губернатор.

Он сообщил, что принял решение выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.

«Чтобы за свои средства не покупали лекарства. Александр Никишин [врио министра здравоохранения региона], закупите и с 1 ноября приступите к реализации данной задачи. В течение двух месяцев посмотрим, как это повлияет на ситуацию. Это будет и поддержка граждан, которые в этом нуждаются.

Хочу обратить внимание, что сохранение жизни, здоровья людей – наша важнейшая задача. Прошу это запомнить и реализовывать эту задачу в повседневной деятельности и днем, и ночью. Особое внимание обратите на группы риска – лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. При заражении коронавирусом они особенно подвержены тяжелому течению болезни. Нужно довести это до людей во всех районах, селах», - подчеркнул глава региона.

Напомним, на совещании Иван Белозерцев сообщил о переводе беременных пензячек на дистанционную работу. Он подчеркнул, что такие сотрудницы правительства области уже ушли на удаленку.