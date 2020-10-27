Полная антисанитария: в Сердобском районе четверо суток нет воды - житель

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По словам мужчины, в населенном пункте уже четверо суток нет воды.
«В разгар пандемии люди не имеют элементарных условий, чтобы бороться с вирусом. Полная антисанитария», - возмутился он.
Также житель подчеркнул, что на территории села нет колодцев. Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит запрос в администрацию Сердобского района.
Напомним, в Пензе 28 октября на целый день отключат воду в микрорайоне Дальнее Арбеково.