В Пензе на ул. Рябова столкнулись еще три автомобиля

Так, на ул. Рябова столкнулись сразу три легковушки. Одни из водителей поделился видео происшествия.

Судя по кадрам, ДТП произошло недалеко от места другой аварии у асфальтобетонного завода. Автомобили не сильно повреждены, но на дороге образовалась серьезная пробка. Официальных данных о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.