В Пензе на ул. Рябова столкнулись еще три автомобиля

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Так, на ул. Рябова столкнулись сразу три легковушки. Одни из водителей поделился видео происшествия.
Судя по кадрам, ДТП произошло недалеко от места другой аварии у асфальтобетонного завода. Автомобили не сильно повреждены, но на дороге образовалась серьезная пробка. Официальных данных о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.