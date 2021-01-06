Как выйти из заноса. Зимние советы для водителей

Экстремальная ситуация может застигнуть водителя в любой момент. Особенно много опасностей ожидает автолюбителей зимой. Одна из них – занос.

О том, выйти из такой сложной ситуации, журналисту «Пенза-Пресс» рассказал инструктор по экстремальному вождению Денис Осокин.

Он подчеркнул, что водитель в такие моменты часто действует интуитивно.

«Однако отмечу, что для того, чтобы такие рефлексы работали правильно, их нужно тренировать. Я бы порекомендовал водителям пройти курсы контраварийных навыков. Пассажиров нужно пристегивать, потому что во время экстренного маневрирования или торможения они могут наваливаться на водителя и сильно мешать управлять авто», - пояснил Денис Осокин.

Он уточнил, что, если машину занесло, руль нужно поворачивать в сторону заноса. Ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза до выпрямления автомобиля и появления полного контроля над машиной. Некоторые «профессионалы» советую дернуть ручник. На большой скорости такие действия опасны.

Как только машина начала выравниваться, нужно выпрямить колеса. Это необходимо для того, чтобы автомобиль не бросило в занос в противоположную сторону. Далее нужно подрабатывать рулем, чтобы окончательно выйти из этой ситуации.

«Очень важно всегда во время движения правильно держать руль – в положении 10-2, иметь упор левой ноги, не разваливаться в кресле, не висеть на руле и иметь как минимум два приема руления. Кроме того, нужно правильно выбирать скорость и сбрасывать ее при приближении к перекресткам и пешеходным переходам», - подытожил Денис Осокин.

Напомним, ранее информагентство подготовило материал о мифах зимней эксплуатации машин. Прочитать его можно здесь. Кроме того, эксперт рассказал о лайфхаках, которые помогут открыть примерзшие двери машины и завести авто, если сел аккумулятор из-за низкой температуры.