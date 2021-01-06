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06.01.2021г.
Как выйти из заноса. Зимние советы для водителей

Как выйти из заноса. Зимние советы для водителей

Ср, 06.01.21 08:22
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Экстремальная ситуация может застигнуть водителя в любой момент. Особенно много опасностей ожидает автолюбителей зимой. Одна из них – занос.

О том, выйти из такой сложной ситуации, журналисту «Пенза-Пресс» рассказал инструктор по экстремальному вождению Денис Осокин.

Он подчеркнул, что водитель в такие моменты часто действует интуитивно.

«Однако отмечу, что для того, чтобы такие рефлексы работали правильно, их нужно тренировать. Я бы порекомендовал водителям пройти курсы контраварийных навыков. Пассажиров нужно пристегивать, потому что во время экстренного маневрирования или торможения они могут наваливаться на водителя и сильно мешать управлять авто», - пояснил Денис Осокин.

Он уточнил, что, если машину занесло, руль нужно поворачивать в сторону заноса. Ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза до выпрямления автомобиля и появления полного контроля над машиной. Некоторые «профессионалы» советую дернуть ручник. На большой скорости такие действия опасны.

Как только машина начала выравниваться, нужно выпрямить колеса. Это необходимо для того, чтобы автомобиль не бросило в занос в противоположную сторону. Далее нужно подрабатывать рулем, чтобы окончательно выйти из этой ситуации.

«Очень важно всегда во время движения правильно держать руль – в положении 10-2, иметь упор левой ноги, не разваливаться в кресле, не висеть на руле и иметь как минимум два приема руления. Кроме того, нужно правильно выбирать скорость и сбрасывать ее при приближении к перекресткам и пешеходным переходам», - подытожил Денис Осокин.

Напомним, ранее информагентство подготовило материал о мифах зимней эксплуатации машин. Прочитать его можно здесь. Кроме того, эксперт рассказал о лайфхаках, которые помогут открыть примерзшие двери машины и завести авто, если сел аккумулятор из-за низкой температуры.

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Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
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03.12.2020 17:21
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