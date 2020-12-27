В мэрии рассказали, как в Пензе будут убирать снег ночью

В пресс-службе администрации Пензы рассказали о том, как в ночь на 27 декабря будет работать снегоуборочная техника.

В настоящее время МУП «Пензадормост» обрабатывает дороги противогололедными материалами, расчищает проезжую часть и тротуары. Вывезен снег с Привокзальной площади станции «Пенза-1».

«В ночь на 27 декабря запланирован выход на линию 47 единиц спецтехники. В дневную смену в воскресный день – 66 машин и 63 дорожных рабочих. Помимо обработки объектов улично-дорожной сети, днем будет производиться вывоз снега с основных автомагистралей и путепроводов», - рассказали в мэрии.

Пензенцев просят не оставлять транспорт на дорогах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее информагентство писало, что обильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в областном центре.