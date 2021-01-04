В Пензе сахар рекордно подорожал. Итоги мониторинга цен за год

ИА «Пенза-Пресс» подводит итоги годового мониторинга стоимости ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксировали изменения в рублях и процентах. Пришло время выяснить, что больше всего подешевело и подорожало в 2020 году.

Сравним декабрьские цены в магазинах с теми, что мы фиксировали в январе этого года.

Исходя из представленных данных, больше всего за этот год подешевели огурцы (-15,33%), шампиньоны (-6,91%) и чеснок (-6,02%). Помимо этих продуктов, за год снизилась стоимость капусты (-4,05%). Больше всего подорожал сахар (+127,45%), яйца (+56,41%) и гречка (+55,90%). При этом за 11 месяцев цена ни на одну из позиций нашего списка не осталась прежней.

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.