Лузгин прокомментировал информацию о боеприпасах на месте строительства нового кладбища

Представитель СМИ уточнил, что «ряд источников сообщал о том, что на месте были обнаружены бомбы, снаряды и другие опасные вещества».

«Контракт с «СИТИСТРОЕМ» был расторгнут по причине того, что он не выполнялся. Мы расторгли с ними контракты не только по кладбищу, но и по ряду объектов, где по факту не выполнялись работы. Это и сеть водоснабжения поселка ЗИФ, сеть водоотведения в Заре. Компания заявилась на большое количество объектов. Не знаю, что у них случилось внутри организации, но они перестали строить, побросали объекты. На кладбище только начались работы, дорогу в Нефтянике они бросили в готовности 95%. Мы вынуждены были достраивать объект уже в неподходящее для этого время года. Что касается взрывчатых веществ, когда начали вестись работы, были легенды местных жителей, что там были закопаны боеприпасы. Подрядчик пригласил отряд, который в МЧС занимается разминированием, они проверили участок под строительство кладбища и дали ответ, что никаких взрывчатых веществ нет», - ответил Андрей Лузгин.

Он добавил, что по строительству кладбища уже нашли подрядчиков, планируется, что в январе будет заключен контракт на выполнение работ.

Напомним, в Пензе уже долгое время обсуждают переполненность кладбища под Чемодановкой. С каждым месяцем там остается все меньше пространства. 28 января на совещании в администрации города стало известно о том, что в 2020 году будет выполнен один из этапов строительства нового кладбища.