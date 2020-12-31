Известна дата прощания с тележурналистом Александром Сботовым

В Пензе скончался известный тележурналист Александр Сботов. Прощание с ним состоится 2 января.

Проститься с Александром Сботовым можно будет в 13:00 в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова, 6. Об этом сообщает ТРК «Наш Дом».

Напомним, о смерти журналиста стало известно 30 декабря. Он скончался на 49-м году жизни.

Александр Сботов родился 28 ноября 1972 года в городе Каменке. Окончил исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета. Начал работать на телевидении в начале 2000-х годов.