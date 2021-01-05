Губернатор поручил сделать ливневку на ул. Бийской

Губернатор Иван Белозерцев днем 5 января в ходе объезда Пензы посетил улицу Бийскую, откуда поступает много обращений в его адрес. В частности, они касаются подтоплений отремонтированной дороги и дворов.

Жители утверждают, что проблема – в отсутствии ливневки. Весной при таяния снега новый асфальт может сильно пострадать, так как вода никуда не уходит. Лужи стоят и у подъездов.

«Нужно отводить воду, иначе она будет разрушать фундамент домов, будет просадка. У нас же лишь бы заасфальтировать, уклон делают в сторону подъезда. Когда я был главой города, была такая проблема, приходилось вмешиваться», - сказал Иван Белозерцев, обращаясь к мэру Андрею Лузгину.

Он поручил главе администрации весной провести осмотр территории и предусмотреть выделение средств на решение проблемы уже в этом году.

Также губернатор осмотрел аптеку, которая открылась в микрорайоне совсем недавно. До этого жителям, около 2000 человек, негде было купить лекарства, потому что аптека, работавшая здесь в одном из магазинов, закрылась. Об этой проблеме жители также писали главе региона. Иван Белозерцев попросил не завышать цены на медикаменты. Также он посетил подростковый клуб «Биатлон».

Далее Иван Белозерцев намерен поехать в Спутник, где осмотрит детсад и поликлинику. Ранее он был на ул. Ставропольской, где жители опасались нарушения работы родника из-за застройки территории и жаловались на подтопления подвалов.