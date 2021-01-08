Известны личности погибших в аварии в Малосердобинском районе

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Трагедия произошла в 13:15 на 511 км ФАД «Н.Новгород – Саратов». Столкнулись Lada Granta и КАМАЗ. От удара 34-летний водитель легковушки и 39-летняя женщина, ехавшая с ним, скончались на месте.
Маленькую девочку - пассажира Lada - госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.
Автомобилистов просят быть аккуратными за рулем, а также поменять резину на зимнюю. Водителям советуют не совершать резких маневров, особенно на скользкой дороге, иначе это может привести к трагедии.