print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -11
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
-11 оС
17:35
11.01.2021г.
Действительно ли пензенский планетарий скоро снесут. Комментарий Олега Ягова

Действительно ли пензенский планетарий скоро снесут. Комментарий Олега Ягова

Пн, 11.01.21 17:04
Просмотров: 312

В 2021 году единственный в мире деревянный планетарий, расположенный в Пензе рядом с парком им. Белинского, будет полностью снесен. Об этом накануне сообщило Федеральное агентство новостей. Чтобы выяснить, так ли это и каким объект культурного наследия предстанет перед пензенцами после реставрации, журналисты информагентства связались с зампредом правительства Пензенской области Олегом Яговым.

По словам зампреда правительства, старое здание пензенского планетария действительно ждет снос, ведь иначе реставрация объекта под современное использование не представляется возможной. Однако, заверил Олег Ягов, он будет воссоздан в прежнем виде.

«Изначально, когда разрабатывалась проектно-сметная документация (ПСД), мы с Министерством культуры РФ договаривались, что это будет реставрация объекта под современное использование. Иначе как сделать цокольный этаж, подвал, кафе и все остальное, если все оставить? В границах мы ни на сантиметр не можем отступить от объекта, который сейчас стоит. Поэтому он будет восстановлен в полном объеме, но с использованием всех требований историко-культурной экспертизы, научно-проектной документации. Единственный способ спасти единственный деревянный планетарий в мире – это воссоздать его», - пояснил заместитель председателя правительства.

Он также сообщил, что на месте планетария будет выкопан котлован, в котором построят дополнительный подземный этаж, а над ним «сантиметр в сантиметр все будет восстановлено в том виде, в котором планетарий находится сегодня».

«Внешний вид не изменится, каким он был – точь-в-точь таким же и останется. Поэтому вид работ и называется «реставрация под современное использование». Когда проводили реконструкцию дома офицеров, там увеличили площадь, конструктивные элементы меняли. А на этом объекте и коридоры, и стены – все должно остаться точно таким же», - подчеркнул Олег Ягов.

На вопрос о том, действительно ли нет никаких альтернатив сносу старого здания, он отметил, что «деревянное здание отслужило свой срок».

«Если мы начнем с этими дощечками что-то делать, то будем неэффективно использовать государственные средства. Планетарий после реставрации будет в тысячу раз лучше и простоит еще 150 лет. А из того, что есть сейчас, уже ничего не сделаешь», - уверен зампред пензенского правительства.

Когда на объект выйдет подрядчик и приступит к сносу старого здания, станет известно в ближайшее время. До этого предстоит решить все вопросы, связанные с проведением аукциона на реставрацию планетария. Сделать это правительство региона планирует в течение января. Информагентство будет отслеживать появление новой информации. 

Напомним, работы будут вестись в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году пензенский школьник рассказал о ситуации с планетарием на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реставрацию объекта. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О проекте журналистам «Пенза-Пресс» ранее подробно рассказывал Олег Ягов. Почитать материал и посмотреть на эскизы нового здания можно ЗДЕСЬ.

Читайте также:
Пензенца напугало нечто в черном пакете
16:41
Как снегопад изменил облик Пензы
16:25
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс