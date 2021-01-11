Действительно ли пензенский планетарий скоро снесут. Комментарий Олега Ягова

В 2021 году единственный в мире деревянный планетарий, расположенный в Пензе рядом с парком им. Белинского, будет полностью снесен. Об этом накануне сообщило Федеральное агентство новостей . Чтобы выяснить, так ли это и каким объект культурного наследия предстанет перед пензенцами после реставрации, журналисты информагентства связались с зампредом правительства Пензенской области Олегом Яговым.

По словам зампреда правительства, старое здание пензенского планетария действительно ждет снос, ведь иначе реставрация объекта под современное использование не представляется возможной. Однако, заверил Олег Ягов, он будет воссоздан в прежнем виде.

«Изначально, когда разрабатывалась проектно-сметная документация (ПСД), мы с Министерством культуры РФ договаривались, что это будет реставрация объекта под современное использование. Иначе как сделать цокольный этаж, подвал, кафе и все остальное, если все оставить? В границах мы ни на сантиметр не можем отступить от объекта, который сейчас стоит. Поэтому он будет восстановлен в полном объеме, но с использованием всех требований историко-культурной экспертизы, научно-проектной документации. Единственный способ спасти единственный деревянный планетарий в мире – это воссоздать его», - пояснил заместитель председателя правительства.

Он также сообщил, что на месте планетария будет выкопан котлован, в котором построят дополнительный подземный этаж, а над ним «сантиметр в сантиметр все будет восстановлено в том виде, в котором планетарий находится сегодня».

«Внешний вид не изменится, каким он был – точь-в-точь таким же и останется. Поэтому вид работ и называется «реставрация под современное использование». Когда проводили реконструкцию дома офицеров, там увеличили площадь, конструктивные элементы меняли. А на этом объекте и коридоры, и стены – все должно остаться точно таким же», - подчеркнул Олег Ягов.

На вопрос о том, действительно ли нет никаких альтернатив сносу старого здания, он отметил, что «деревянное здание отслужило свой срок».

«Если мы начнем с этими дощечками что-то делать, то будем неэффективно использовать государственные средства. Планетарий после реставрации будет в тысячу раз лучше и простоит еще 150 лет. А из того, что есть сейчас, уже ничего не сделаешь», - уверен зампред пензенского правительства.

Когда на объект выйдет подрядчик и приступит к сносу старого здания, станет известно в ближайшее время. До этого предстоит решить все вопросы, связанные с проведением аукциона на реставрацию планетария. Сделать это правительство региона планирует в течение января. Информагентство будет отслеживать появление новой информации.

Напомним, работы будут вестись в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году пензенский школьник рассказал о ситуации с планетарием на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реставрацию объекта. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О проекте журналистам «Пенза-Пресс» ранее подробно рассказывал Олег Ягов. Почитать материал и посмотреть на эскизы нового здания можно ЗДЕСЬ.