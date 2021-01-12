Долгострой «Север-Траста» на ул. Кижеватова в Пензе решили достраивать

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Директор фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина сообщила ИА «Пенза-Пресс» о решении, принятом федеральным фондом относительно будущего объекта «Север-Траста».
«30 декабря наблюдательным советом фонда было принято решение о завершении строительства объекта «Север-Траста». Они нам отдают на достройку еще один дом», - рассказала Ирина Шульгина.
Соответствующая информация также опубликовала на сайте ДОМ.РФ.
Отвечая на вопрос о возможных сроках достройки здания на ул. Кижеватова, она отметила что, так как он будет передан через суд, а не ЖСК, то пока сложно что-либо прогнозировать.
Напомним, 28 декабря прошлого года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции ответил на вопрос главного редактора ИА «Пенза-Пресс», связанный с проблемой обманутых дольщиков и, в частности, объекта «Север-Траста». Он рассказал представителям СМИ, что попросил содействия зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина в разрешении непростой ситуации.
Здание на ул. Кижеватова начали возводить в 2004 году. В 2007-м состоялась смена акционеров, после чего стройка то велась, то прекращалась, а с 2016 года окончательно встала. Проблемным объект признали в декабре 2017 года.
Ранее Ирина Шульгина также рассказала «Пенза-Пресс» о достройке других проблемных объектов в регионе.