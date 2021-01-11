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11.01.2021г.
Пензенский музей одной картины впечатлил Марию Кожевникову сильнее Лувра

Пензенский музей одной картины впечатлил Марию Кожевникову сильнее Лувра

Пн, 11.01.21 17:42
Просмотров: 582

Звезда сериала «Универ», дочь известного уроженца Пензы Александра Кожевникова Мария провела новогодние каникулы на родине отца. Своими впечатлениями о поездке она поделилась на странице в «Инстаграм».

Актриса призналась, что Пенза и жители города ее приятно удивили.

«Я на прошлой работе была во многих регионах нашей родины и примерно предполагала, что ждать от города с численностью населения в 520 тысяч человек. Снимаю шляпу, особенно перед человеческим фактором! Такого творческого подхода, когда нельзя взять масштабом или бюджетом, я не ожидала!» - пишет Мария.

Она поделилась с подписчиками фото, на котором вместе семьей позирует у памятника Первопоселенца, и немного познакомила их с его историей.

«Помимо действующих героев, мужчины и коня, первый олицетворяет собой одновременно и воина, и крестьянина. В его правой руке зажато острое копье, а левая рука держится за плуг. Конь также символизирует как военную, так и мирную сущность, ведь на нем можно не только пахать землю, но и воевать.

А рядом с памятником находится музей одной картины, который меня настолько впечатлил, что даже столько эмоций после Лувра не было!» - признается знаменитость.

Ранее Мария сообщала, что ее отца экстренно прооперировали в Пензе.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CJ3LDjBM9yZ/ и https://www.youtube.com/watch?v=cMCd43V8tDo
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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
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08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
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31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
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25.12.2020 05:13
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23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
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