Пензенский музей одной картины впечатлил Марию Кожевникову сильнее Лувра

Звезда сериала «Универ», дочь известного уроженца Пензы Александра Кожевникова Мария провела новогодние каникулы на родине отца. Своими впечатлениями о поездке она поделилась на странице в «Инстаграм».

Актриса призналась, что Пенза и жители города ее приятно удивили.

«Я на прошлой работе была во многих регионах нашей родины и примерно предполагала, что ждать от города с численностью населения в 520 тысяч человек. Снимаю шляпу, особенно перед человеческим фактором! Такого творческого подхода, когда нельзя взять масштабом или бюджетом, я не ожидала!» - пишет Мария.

Она поделилась с подписчиками фото, на котором вместе семьей позирует у памятника Первопоселенца, и немного познакомила их с его историей.

«Помимо действующих героев, мужчины и коня, первый олицетворяет собой одновременно и воина, и крестьянина. В его правой руке зажато острое копье, а левая рука держится за плуг. Конь также символизирует как военную, так и мирную сущность, ведь на нем можно не только пахать землю, но и воевать.

А рядом с памятником находится музей одной картины, который меня настолько впечатлил, что даже столько эмоций после Лувра не было!» - признается знаменитость.

Ранее Мария сообщала, что ее отца экстренно прооперировали в Пензе.