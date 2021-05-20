В Пензе проведут новый конкурс на право перевозок по маршрутам №54, 66, 70 и 89

В Пензе до 15 августа проведут конкурс среди транспортных компаний на право осуществлять перевозки на маршрутах №54, 66, 70 и 89.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил и.о. начальника городского управления транспорта и связи Денис Светкин, комментируя решение Арбитражного суда о прекращении действия ранее выданных перевозчикам свидетельств об обслуживании перечисленных маршрутов.

«Управлением транспорта и связи города Пензы проведена процедура выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок без проведения конкурса. В срок до 15 августа 2021 года будет проведен конкурс среди владельцев транспортных средств на право обслуживать указанные маршруты», - пояснил он.

Отметим, что пензенские компании «Корпорация «Дилижанс» и «Меркурий» пытались оспорить решение о прекращении действия свидетельств, которое было принято по иску регионального УФАС. Однако им отказали в удовлетворении жалоб суды апелляционной и кассационной инстанций.