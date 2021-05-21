В Пензе началось строительство лабораторно-диагностического центра онкодиспансера

21 мая Олег Мельниченко вместе с сенатором, председателем комитета Совета Федерации по социальной политике Инной Святенко и главным онкологом России Андреем Каприным приняли участие в символической закладке камня в честь начала строительства лабораторно-диагностического центра пензенского онкодиспансера.





По словам врио первого замминистра строительства и дорожного хозяйства Светланы Кругловой, центр будет представлять собой шестиэтажное здание, соединенное с поликлиническим корпусом теплым переходом. Там разместят гематологический центр, дневной стационар, лаборатории (клинико-диагностическую, гистоморфологическую, центральную цитологическую), отделения эндоскопии и УЗИ-диагностики, технические и обслуживающие помещения. В сутки центр смогут посещать 258 человек.

«При проектировании корпуса мы постарались вложить все самое новое и инновационное.

Это будет монолитно-каркасное железобетонное здание. Габариты - 54 на 77 метров по крайним осям. Наружное инженерное обеспечение будет за счет сетей, которые проходят по территории онкодиспансера. Для маломобильных групп предусмотрели ширину коридоров, отсутствие порогов, санузлы. Здание оборудовано двумя медицинскими и двумя транспортными лифтами. Кондиционирование и вентиляция будут работать бесперебойно. Стоимость строительно-монтажных работ - 728 млн рублей, средства в бюджете уже предусмотрены», - сказала она.

«Вопрос финансирования был решен оперативно благодаря председателю СовФеда Валентине Матвиенко, она лично включалась. Главное, чтобы все было качественно. Это резко увеличит возможности онкодиспансера, результаты отразятся на здоровье людей. А ради них все и делается», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Гости приняли участие в церемонии символической закладки камня, после чего руководитель региона обратился к сотрудникам онкодиспансера.

«В 2019 году у нас проходили дни Пензенской области в СовФеде, одним из вопросов было строительство лабораторного корпуса. Вышло постановление, началась работа по подготовке его строительства. Очень активно включилась в процесс Валентина Матвиенко, помогла решить вопрос, чтобы уже в этом году мы смогли начать строительство. Это расширит возможности диспансера и позволит нашим людям получать качественную помощь в борьбе со страшным заболеванием. Думаю, что ударными темпами корпус построим и введем его в эксплуатацию», - подчеркнул Олег Владимирович.

Инна Святенко отметила, что, помимо строительства корпуса, необходимо будет обучить кадры для работы на новом оборудовании.

«Борьба с онкозаболеваниями - труд огромного коллектива. Надеюсь, мы сможем сохранить жизни многих людей, которые проживают в Пензенской области. СовФед будет следить, чтобы все было воплощено в лучшем виде», - сказала она.

Андрей Каприн добавил, что для него большая честь присутствовать при закладывании камня в знак начала строительства лабораторно-диагностического центра пензенского онкодиспансера.

«Онкология - специальность, которой я отдал свою жизнь. Большое внимание борьбе с этим заболеванием уделяет президент. Я счастлив, что диспансер развивается. Здесь есть гематологическое отделение детское, это редкость. Диспансер огромный. Здесь работают прекрасные кадры», - отметил он.

Олег Мельниченко после церемонии встретился с коллективом онкодиспансера в зале.

Напомним, Андрей Каприн также ознакомился с работой центра амбулаторной онкопомощи в поликлинике №14 и областного онкодиспансера.