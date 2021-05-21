В Пензенской области представители СовФеда и эксперты обсудили инклюзивный туризм

Врио главы пензенского минкульта Татьяна Курдова отметила, что в последнее время изменились подходы к предоставлению услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них создаются новые проекты для получения профессии, трудоустройства, отдыха. В регионе есть определенные успехи, которые произошли благодаря наличию команды единомышленников.

«Много сделано, чтобы в регионе развивались специализированные инфраструктуры. Тема инклюзивного туризма обретает актуальность. Эта важно для полноценного общения, получения новых впечатлений. Но мы еще в начале пути», - сказала она.

В Пензенской области есть ряд проектов работы с инвалидами – «Квартал Луи», «Дом Вероники», «Новые берега». Отмечается, что в стране развитие инклюзивного туризма видят именно через сотрудничество государства с НКО.

В целом, в стране лишь небольшая часть людей с инвалидностью занимается туризмом. По ряду оценок, инклюзивный туристический поток не превышает 0,5%, хотя в мире эта цифра составляет 7%, в Европе – 11%. В России 50,9% инвалидов не могут путешествовать из-за состояния здоровья, 25,4% - из-за нехватки средств, сообщается в материалах круглого стола.

Участники круглого стола намерены выработать предложения по развитию инклюзивного туризма.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с сенатором Инной Святенко 21 мая весь день работает в Пензенской области. Им важно изучить опыт региона по предоставлению социальных услуг инвалидам. Также в пензенском правительстве прошли круглые столы с привлечением федеральных экспертов по роли НКО в предоставлении соцуслуг. По отдельной программе с утра в регионе также работал главный онколог страны Андрей Каприн. Он изучал систему онкопомщи в регионе, чтобы затем можно было выработать механизмы ее совершенствования.