Пензенский проект «Новые берега» поразил членов СовФеда

Сначала они пообщались с выпускниками мокшанского дома-интерната, живущими там. Автор проекта, сенатор Мария Львова-Белова рассказала об условиях проживания в «Новых берегах», принципах отбора резидентов.

Творческий коллектив жителей арт-поместья исполнил небольшой танец для гостей на сцене «Новых берегов». Далее делегация в сопровождении митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима посетила храм, после чего направилась в образовательный центр. Соучредитель АНО «Квартал Луи» Алексей Газарян провел экскурсию по нему для гостей арт-поместья, показал работы одной из воспитанниц, которая рисует, держа кисточку во рту.

«Проект был презентован на разных площадках, в том числе в Москве. Опыт известен по всей стране. Его с большим интересом изучают - как его строили, как работает программа реабилитации», - сказал Олег Мельниченко.

«Я поражен. Даже не думал, что попаду в такое место, благодарен, что меня пригласили. Многие онкопациенты тоже в сложном положении оказываются. Я попрошу, чтобы Мария приняла наших реабилитологов тоже для обмена опытом. Впечатления остались колоссальные на несколько месяцев точно. В других регионах я такого не видел», - признался Андрей Каприн.

«Несколько часов назад у меня была видеоконференция с промышленниками, мы приглашали их к сотрудничеству. Было большое количество откликов. Надеюсь, проблема создания инклюзивной среды будет решаться в России в целом», - отметила Мария Львова-Белова.

Сенатор Инна Святенко также сказала, что приятно поражена увиденным, и призналась, что Совет Федерации долен стать площадкой для обмена лучшими практиками.

«Мы сегодня здесь, потому что наслышаны об опыте Пензенской области с точки зрения инклюзивных методик. Того, что мы увидели, нет нигде. Очень важно, чтобы Совет Федерации стал площадкой обмена опытом, где знакомятся с лучшими практиками. Об этом опыте мы будем рассказывать представителям других регионов. Опыт особенный тем, как все это получилось. Без консолидации сил органов власти, бизнеса, НКО не получился бы такой большой, всеобъемлющий проект. Я думаю, это лишь начало большого пути, строятся новые объекты. В следующий наш визит мы увидим огромный комплекс, который станет стартовой площадкой для проектов других регионов», - отметила она.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с сенатором Инной Святенко 21 мая весь день работает в Пензенской области. Им важно изучить опыт региона по предоставлению социальных услуг инвалидам. Также в пензенском правительстве прошли круглые столы с привлечением федеральных экспертов по роли НКО в предоставлении соцуслуг. По отдельной программе с утра в регионе также работал главный онколог страны Андрей Каприн. Он изучал систему онкопомщи в регионе, чтобы затем можно было выработать механизмы ее совершенствования.