print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +22
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
+22 оС
18:27
21.05.2021г.
Пензенский проект «Новые берега» поразил членов СовФеда

Пензенский проект «Новые берега» поразил членов СовФеда

Пт, 21.05.21 16:47
Просмотров: 291

21 мая Олег Мельниченко вместе с председателем комитета Совета Федерации по социальной политике Инной Святенко и главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным посетили арт-поместье «Новые берега» в Богословке.

Сначала они пообщались с выпускниками мокшанского дома-интерната, живущими там. Автор проекта, сенатор Мария Львова-Белова рассказала об условиях проживания в «Новых берегах», принципах отбора резидентов.

Творческий коллектив жителей арт-поместья исполнил небольшой танец для гостей на сцене «Новых берегов». Далее делегация в сопровождении митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима посетила храм, после чего направилась в образовательный центр. Соучредитель АНО «Квартал Луи» Алексей Газарян провел экскурсию по нему для гостей арт-поместья, показал работы одной из воспитанниц, которая рисует, держа кисточку во рту.

«Проект был презентован на разных площадках, в том числе в Москве. Опыт известен по всей стране. Его с большим интересом изучают - как его строили, как работает программа реабилитации», - сказал Олег Мельниченко.

«Я поражен. Даже не думал, что попаду в такое место, благодарен, что меня пригласили. Многие онкопациенты тоже в сложном положении оказываются. Я попрошу, чтобы Мария приняла наших реабилитологов тоже для обмена опытом. Впечатления остались колоссальные на несколько месяцев точно. В других регионах я такого не видел», - признался Андрей Каприн.

«Несколько часов назад у меня была видеоконференция с промышленниками, мы приглашали их к сотрудничеству. Было большое количество откликов. Надеюсь, проблема создания инклюзивной среды будет решаться в России в целом», - отметила Мария Львова-Белова.

Сенатор Инна Святенко также сказала, что приятно поражена увиденным, и призналась, что Совет Федерации долен стать площадкой для обмена лучшими практиками.

«Мы сегодня здесь, потому что наслышаны об опыте Пензенской области с точки зрения инклюзивных методик. Того, что мы увидели, нет нигде. Очень важно, чтобы Совет Федерации стал площадкой обмена опытом, где знакомятся с лучшими практиками. Об этом опыте мы будем рассказывать представителям других регионов. Опыт особенный тем, как все это получилось. Без консолидации сил органов власти, бизнеса, НКО не получился бы такой большой, всеобъемлющий проект. Я думаю, это лишь начало большого пути, строятся новые объекты. В следующий наш визит мы увидим огромный комплекс, который станет стартовой площадкой для проектов других регионов», - отметила она.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с сенатором Инной Святенко 21 мая весь день работает в Пензенской области. Им важно изучить опыт региона по предоставлению социальных услуг инвалидам. Также в пензенском правительстве прошли круглые столы с привлечением федеральных экспертов по роли НКО в предоставлении соцуслуг. По отдельной программе с утра в регионе также работал главный онколог страны Андрей Каприн. Он изучал систему онкопомщи в регионе, чтобы затем можно было выработать механизмы ее совершенствования.

Читайте также:
На ул. Коммунистической загорелся дом
17:53
В «ТНС энерго Пенза» стартовала новая акция для клиентов
17:48
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс