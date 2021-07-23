Марина Осипова: «Участникам кадрового конкурса предстоит большая работа»

Член наблюдательного совета конкурса «Пензенская область – регион возможностей», директор библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Марина Осипова поделилась с журналистами информагентства своим мнением о проекте, а также рассказала об основных требованиях к его участникам.

«Наблюдательный совет состоит из очень авторитетных людей, его задача – контроль за тем, чтобы не было нарушений в конкурсе. Вторая задача – рассказать как можно большему числу людей о том, что такой конкурс начался.

По-моему, он прекрасен, потому что открыт для людей от 24 до 55 лет, всех жителей Российской Федерации. Это люди, которые могут повести за собой, умеют работать в команде, анализировать ситуации, видят проблемы и пути их решения. Я лично проводила встречи с трудовыми коллективами, как правило, учреждений культуры. Они тоже нуждаются в таких руководителях – красивых, умных, молодых, креативных.

Мне очень понравилось, что свыше 4000 тысяч участников зарегистрировалось. Им предстоит большая работа. Будем ждать результатов», - отметила она.

Напомним, кадровый проект стартовал 23 июня. Его цель – повышение эффективности регионального и муниципального управления, предоставление возможности талантливым, активным и амбициозным людям найти применение своим способностям в родном регионе. На участие в проекте заявилось 4402 человека, из них 78% - жители Пензенской области. Сейчас завершается срок сдачи эссе о проблемах региона и путях их решения, после чего участников, прошедших отбор, ждет дистанционное тестирование.