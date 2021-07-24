Первушкин: «Кадровый конкурс – возможность талантливой молодежи себя реализовать»

«Мы выезжали в районы и города области, чтобы побудить людей участвовать в конкурсе. Более 4 тысяч участников – это много. Ни для кого не секрет, что сейчас многие представители молодежи из сел уезжают в Москву. И мы видим, что около 600 человек, участвующих в конкурсе, сейчас живут в Москве или Подмосковье. Это люди, которые потенциально могут вернуться сюда. Также раньше для людей отсутствовал социальный лифт в 90-е годы. Это привело к тому, что большая часть талантливой молодежи от нас уезжала. А этот конкурс – одна из возможностей изменить ситуацию.

Этот проект покажет, кто и на что способен. Если бы мой возраст соответствовал условиям конкурса, я бы тоже в нем поучаствовал, мне интересно. Это движение вперед.

Мне очень приятно было, что большое количество заявок подали работники сферы образования. Также я понимаю врио губернатора Олега Владимировича Мельниченко. Вы знаете, что сейчас началась реформа системы управления госвласти, она давно назрела. Возникает вопрос обновления кадров, и конкурс поможет его решить. Сейчас мы топчемся на месте, а нам надо, чтобы регион двигался вперед. На протяжении многих лет была стагнация, это надо ликвидировать. Да, это будет небыстро, но нам необходимо», - подчеркнул он.

Своим мнением о конкурсе ранее также поделилась директор библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Напомним, кадровый проект стартовал 23 июня. Его цель – повышение эффективности регионального и муниципального управления, предоставление возможности талантливым, активным и амбициозным людям найти применение своим способностям в родном регионе. На участие в проекте заявилось 4402 человека, из них 78% - жители Пензенской области. Сейчас завершается срок сдачи эссе о проблемах региона и путях их решения, после чего участников, прошедших отбор, ждет дистанционное тестирование.