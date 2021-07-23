В районе «Красных холмов» предложили поставить сторожа у дороги

На сессии Гордумы 23 июля депутаты обсудили вопрос частого закрашивания двойной сплошной линии разметки в районе «Красных холмов» на улице Суворова.

Депутат Алексей Шуварин сообщил, что на содержание улично-дорожной сети города заложено 83 млн рублей.

«Предлагаю выделить из них 50 тысяч рублей на сторожа или установку знака в районе «Красных холмов» на улице Суворова. Там самовольно закрашивают разметку - делают прерывистую линию вместо сплошной», - сказал он.

Мэр Андрей Лузгин отметил, что на следующий год планируется установка дорожного знака и камер. Он добавил, что это не единственное место, где закрашивают разметку.

«Аналогичная ситуация - в Терновке, в Арбеково. Разметку закрашивают в основном ночью, в Терновке даже знак не помогает», - добавил мэр.

Шуточное предложение по поводу сторожа все восприняли с улыбкой.

Напомним, на сессии также обсуждали вопрос установки стелы «Город трудовой доблести» в парке 40-летия Победы. На эти цели выделяют 41 млн рублей.