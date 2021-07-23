Денис Мантуров оценил производственный потенциал Пензенской области

23 июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал журналистам об итогах своего рабочего визита в Пензу. Он оценил темпы развития промышленности в регионе и поделился впечатлениями от осмотра выставки местных предприятий.

Отвечая на вопрос журналиста о производственном потенциале области, Денис Мантуров отметил, что сегодня регион показывает впечатляющие результаты. Так, за пять месяцев 2021 года объем промышленной и обрабатываемой продукции вырос почти на 18%. Также он рассказал об итогах посещения ряда предприятий.

«Пензтяжпромарматура», которая производит арматуру для нефтегазового сектора, сегодня держит уверенные позиции на рынке. Мы обсудили, что предприятию необходимо для эффективного продвижения продукции. Иностранные инжиниринговые компании традиционно используют оборудование своих партнеров, коллег по импорту. Наша совместная задача - обеспечить большее количество российского оборудования на рынке. Мы совместно с коллегами обязательно примем меры для сертификации, чтобы попасть на строящиеся инфраструктуры», - отметил министр промышленности и торговли РФ.

Кроме того, Денис Мантуров отметил развивающиеся производственные мощности «Маяка», который теперь выпускает не только бумажную продукцию, но и стройматериалы.

«У коллег - планы на расширение в будущем, по использованию больших объемов российского сырья, потому что сейчас используется эвкалиптовая целлюлоза, но эвкалипт у нас не произрастает. Мы задумались, как использовать российскую целлюлозу, но с теми характеристиками, которые нужны для производства обоев. Поэтому мы проведем работу с университетом Менделеева, который найдет решение», - пояснил он.

Денис Мантуров также поделился впечатлениями от выставки, где были представлены образцы продукции различных компаний, а также перспективные проекты. Он отметил высокие достижения компании «Мединж» на рынке медицинского оборудования и успешное переоборудование бывшего завода по уничтожению химического оружия под производственную площадку мирного назначения.

«Мы сегодня содействуем продвижению на экспорт, получению помощи от Фонда развития промышленности. Могу сказать, что сегодня Пензенская область - среди лидеров в части получения поддержки предпринимательства и льготных займов. Мы ориентируем коллег на то, чтобы этот механизм сегодня более активно использовать, в том числе и вместе с пензенским региональным фондом. Мы со своей стороны приложим максимум усилий для поставки продукции на рынок, как внешний, так и внутренний», - подчеркнул глава федерального министерства.

Ранее информагентство сообщало о том, что глава Минпромторга РФ посетил ряд крупных промышленных предприятий региона. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.