Мельниченко попросил Мантурова рассмотреть возможность создания станкостроительного кластера

Олег Владимирович сообщил о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отдельного станкостроительного кластера в регионе.

«Мы попросили Дениса Валентиновича рассмотреть такую возможность. Думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы рассчитывать на поддержку. Вы знаете, что у нас есть кластеры по производству мебели, кондитерский. И мы считаем, что «СтанкоМашСтрой» способен сформировать кластер станкостроения», - рассказал врио губернатора.

Денис Мантуров пояснил, что создание профильного кластера подразумевает углубленную кооперацию в определенной сфере производства.

«Коллеги сказали, что в этот кластер планируется включить 13 предприятий, ориентированных на создание станкостроительной продукции. Регистрация этого кластера даст возможность предоставлять дополнительные субсидии. Мы готовы подключиться к рассмотрению этой заявки и в последующем принять взвешенное решение», - сообщил министр.

Также Олег Мельниченко ответил на вопрос журналистов о том, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы пензенские предприятия успешно продвигали свою продукцию.

«Очень большая помощь оказывается нашим промышленным предприятиям, и не только льготными займами, но и безвозмездно по различным программам. За последнее время в Пензенскую область поступило порядка 4,6 млрд рублей - это поддержка, которую представляет федеральное Министерство промышленности и торговли. У нас есть свой Фонд развития промышленности, он имеет солидные средства. Они, конечно, не сравнимы с федеральными, но в совокупности, если действовать сообща, это позволит нашим промышленным производителям приобретать необходимое оборудование, модернизировать производство.

Я думаю, что нам надо расширять кооперацию с федеральным фондом, Министерством промышленности и торговли. Также, исходя из бюджетных возможностей, докапитализировать наш фонд. И мы сейчас будем разрабатывать три промплощадки. Нами принято решение, что они пойдут только под развитие нашего промышленного производства, то есть мы не будем их использовать ни под застройку, ни под какие-то другие нужды. Мы создадим возможность для того, чтобы сюда заходили инвесторы. Это основные направления нашей работы», - отметил врио главы региона.

Глава Минпромторга, общаясь с представителями СМИ, оценил вклад индустриальных и технопарков в развитие промышленности.

«В общей сложности в стране создано порядка 200 с лишним индустриальных парков, которые уже функционируют, около 80 технопарков промышленного типа. Сегодня эта программа консолидирована у нас в ведомстве, имею в виду предоставление условий для последующего развития за счет отдельных мер поддержки – предусмотрено 25 мрлд рублей на создание и модернизацию инфраструктуры. Мы видим, что за время существования индустриальных парков создано более 350 тысяч рабочих мест. Это сокращает время запуска новых проектов. Не нужно задумываться о строительстве корпуса, он уже готов. Я считаю, что это одна из самых эффективных форм поддержки и способов мотивировать предпринимателей к созданию и модернизации мощностей», - сказал Денис Мантуров.

Ранее информагентство сообщало о том, что министр оценил темпы развития промышленности в регионе и поделился впечатлениями от осмотра выставки местных предприятий.



