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23.07.2021г.
Мельниченко попросил Мантурова рассмотреть возможность создания станкостроительного кластера

Мельниченко попросил Мантурова рассмотреть возможность создания станкостроительного кластера

Пт, 23.07.21 17:47
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23 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко после посещения ряда предприятий и осмотра промышленной выставки пообщались с журналистами.

Олег Владимирович сообщил о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отдельного станкостроительного кластера в регионе.

«Мы попросили Дениса Валентиновича рассмотреть такую возможность. Думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы рассчитывать на поддержку. Вы знаете, что у нас есть кластеры по производству мебели, кондитерский. И мы считаем, что «СтанкоМашСтрой» способен сформировать кластер станкостроения», - рассказал врио губернатора.

Денис Мантуров пояснил, что создание профильного кластера подразумевает углубленную кооперацию в определенной сфере производства.

«Коллеги сказали, что в этот кластер планируется включить 13 предприятий, ориентированных на создание станкостроительной продукции. Регистрация этого кластера даст возможность предоставлять дополнительные субсидии. Мы готовы подключиться к рассмотрению этой заявки и в последующем принять взвешенное решение», - сообщил министр.

Также Олег Мельниченко ответил на вопрос журналистов о том, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы пензенские предприятия успешно продвигали свою продукцию.

«Очень большая помощь оказывается нашим промышленным предприятиям, и не только льготными займами, но и безвозмездно по различным программам. За последнее время в Пензенскую область поступило порядка 4,6 млрд рублей - это поддержка, которую представляет федеральное Министерство промышленности и торговли. У нас есть свой Фонд развития промышленности, он имеет солидные средства. Они, конечно, не сравнимы с федеральными, но в совокупности, если действовать сообща, это позволит нашим промышленным производителям приобретать необходимое оборудование, модернизировать производство.

Я думаю, что нам надо расширять кооперацию с федеральным фондом, Министерством промышленности и торговли. Также, исходя из бюджетных возможностей, докапитализировать наш фонд. И мы сейчас будем разрабатывать три промплощадки. Нами принято решение, что они пойдут только под развитие нашего промышленного производства, то есть мы не будем их использовать ни под застройку, ни под какие-то другие нужды. Мы создадим возможность для того, чтобы сюда заходили инвесторы. Это основные направления нашей работы», - отметил врио главы региона.

Глава Минпромторга, общаясь с представителями СМИ, оценил вклад индустриальных и технопарков в развитие промышленности.

«В общей сложности в стране создано порядка 200 с лишним индустриальных парков, которые уже функционируют, около 80 технопарков промышленного типа. Сегодня эта программа консолидирована у нас в ведомстве, имею в виду предоставление условий для последующего развития за счет отдельных мер поддержки – предусмотрено 25 мрлд рублей на создание и модернизацию инфраструктуры. Мы видим, что за время существования индустриальных парков создано более 350 тысяч рабочих мест. Это сокращает время запуска новых проектов. Не нужно задумываться о строительстве корпуса, он уже готов. Я считаю, что это одна из самых эффективных форм поддержки и способов мотивировать предпринимателей к созданию и модернизации мощностей», - сказал Денис Мантуров.

Ранее информагентство сообщало о том, что министр оценил темпы развития промышленности в регионе и поделился впечатлениями от осмотра выставки местных предприятий.

 

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20.07.2021 08:00
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13.07.2021 15:05
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06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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11.06.2021 08:01
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10.06.2021 09:00
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04.06.2021 17:26
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