print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +20
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+20 оС
20:32
23.07.2021г.
Денис Мантуров и Олег Мельниченко провели рабочую встречу

Денис Мантуров и Олег Мельниченко провели рабочую встречу

Пт, 23.07.21 17:55
Просмотров: 366

23 июля прошла рабочая встреча министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Денис Мантуров отметил, что после посещения «Пензтяжпромарматуры» появились представления о том, как продвигать продукцию предприятия. Также он побывал в цехах «Маяк-Техноцелл» и «Маякпринт» и обозначил направления работы по импортозамещению.

Врио губернатора отметил, что переориентирование производства обоев на использование российского сырья станет весомым плюсом для экономики и области, и страны. Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область очень активно работает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

«Мы благодарны за сотрудничество. Только за последние несколько лет в рамках взаимодействия с Минпромторгом мы получили достаточно серьезную сумму на поддержку наших предприятий - около 2 млрд – по федеральным программам. А еще – через Фонд поддержки промышленности. То есть в совокупности - около 4,6 млрд рублей. Это очень значительная сумма и отличная помощь нашим предприятиям», - уточнил он.

В ходе встречи министр промышленности и торговли вручил врио губернатора сертификат на получение 24 пианино ООО «Нева-Саунд». Олег Мельниченко отметил, что пензенские музыканты будут признательны за такой подарок.

Напомним, 23 июля Денис Мантуров посетил регион в рамках рабочего визита. Он вместе с врио губернатора Олегом Мельниченко посетил крупные предприятия.

Источник фотографии: скриншот https://pnzreg.ru/news/promyshlennost/326840/
Читайте также:
В Пензенской области по факту обнаружения тела мужчины в водоеме организовали проверку
20:05
Пензенская область — в тройке регионов ПФО по показателям промышленного производства
17:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс