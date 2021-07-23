Денис Мантуров и Олег Мельниченко провели рабочую встречу

Денис Мантуров отметил, что после посещения «Пензтяжпромарматуры» появились представления о том, как продвигать продукцию предприятия. Также он побывал в цехах «Маяк-Техноцелл» и «Маякпринт» и обозначил направления работы по импортозамещению.

Врио губернатора отметил, что переориентирование производства обоев на использование российского сырья станет весомым плюсом для экономики и области, и страны. Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область очень активно работает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.



«Мы благодарны за сотрудничество. Только за последние несколько лет в рамках взаимодействия с Минпромторгом мы получили достаточно серьезную сумму на поддержку наших предприятий - около 2 млрд – по федеральным программам. А еще – через Фонд поддержки промышленности. То есть в совокупности - около 4,6 млрд рублей. Это очень значительная сумма и отличная помощь нашим предприятиям», - уточнил он.



В ходе встречи министр промышленности и торговли вручил врио губернатора сертификат на получение 24 пианино ООО «Нева-Саунд». Олег Мельниченко отметил, что пензенские музыканты будут признательны за такой подарок.

Напомним, 23 июля Денис Мантуров посетил регион в рамках рабочего визита. Он вместе с врио губернатора Олегом Мельниченко посетил крупные предприятия.