Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем ВМФ

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 25 июля в соцсети поздравил жителей региона с Днем военно-морского флота. В этом году отмечается 325-летие со дня создания Российского флота.

«Уважаемые жители Пензенской области, уважаемые моряки, действующие и в отставке, от всей души поздравляю вас с Днем военно-морского флота России! И пусть мы не являемся морским регионом, Сурскому краю есть кем гордиться. В годы Великой Отечественной войны 15 тысяч наших земляков воевали в составе ВМФ. Шести жителям нашего региона присвоено почетное звание Героя Советского Союза.

Сегодня наши современники продолжают их славные победы – более 7 тысяч жителей региона проходили службу в рядах ВМФ, ежегодно около 300 юных пензенцев уходят служить на флот», - отметил он.

Олег Владимирович пожелал морякам здоровья и счастья.

Напомним, днем главный Военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. Его принимал президент Владимир Путин.