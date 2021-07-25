Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем ВМФ

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 25 июля в соцсети поздравил жителей региона с Днем военно-морского флота. В этом году отмечается 325-летие со дня создания Российского флота.
«Уважаемые жители Пензенской области, уважаемые моряки, действующие и в отставке, от всей души поздравляю вас с Днем военно-морского флота России! И пусть мы не являемся морским регионом, Сурскому краю есть кем гордиться. В годы Великой Отечественной войны 15 тысяч наших земляков воевали в составе ВМФ. Шести жителям нашего региона присвоено почетное звание Героя Советского Союза.
Сегодня наши современники продолжают их славные победы – более 7 тысяч жителей региона проходили службу в рядах ВМФ, ежегодно около 300 юных пензенцев уходят служить на флот», - отметил он.
Олег Владимирович пожелал морякам здоровья и счастья.
Напомним, днем главный Военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. Его принимал президент Владимир Путин.