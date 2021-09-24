Михаил Перекусихин предупредил пензенцев об опасности микст-инфекции

По его словам, в регионе по-прежнему распространен классический вариант болезни - SARS-CoV-2, или Covid-19, но в последние два месяца фиксируется все больше случаев заражения дельта-штаммом, который в народе называют «индийским».

«Большую тенденцию к распространению имеет индийский штамм, то есть был Covid-19, его заменяет «дельта». Мы фиксировали и случаи заболевания британским штаммом, было два заболевших. Что касается нового штамма «мю», то в России пока нет ни одного случая», - отметил главный санитарный врач области в программе «Актуально о главном» телеканала «Россия 1. Пенза».

Мониторинг циркуляции возбудителей в регионе, как и во всей стране, ведется регулярно. Специалисты управления еженедельно отправляют образцы на изучение в Саратов, поэтому пропустить новую мутацию коронавируса практически невозможно. А вот шанс подхватить сразу две инфекции у пензенцев есть. Сочетание гриппа и ковида, которое называется также микст-инфекцией, крайне опасно для организма.

«Человек может заболеть микст-инфекцией, то есть несколькими вирусами сразу: и гриппом, и коронавирусом. Это опасно усилением общей интоксикации. Что грипп, что ковид поражают внутренние органы, системы. Это особо скажется на организме, у которого отсутствует или очень маленький иммунитет, плюс - сопутствующие заболевания. Есть средства профилактики – прививки. В прошлом году мы привили боле 60% населения от гриппа, в этом году мы тоже обязаны вакцинировать не меньше. Это позволит если не защититься полностью, то обеспечить себе легкое течение инфекции», - подчеркнул Михаил Перекусихин.

Ранее информагентство сообщало, какие новые ковидные ограничения в регионе предлагает Роспотребнадзор.