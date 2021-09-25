В регионе 4% от всех заразившихся ковидом не справились с болезнью

По данным на 22 сентября, в регионе зарегистрировано 68648 случаев заболевания, в том числе 6157 – среди детей.

За период с 1 января по 16 сентября 2021 года показатель заболевших на тысячу населения достиг отметки 74,2, что на 9,3% превышает среднюю цифру по России. Наибольшая заболеваемость наблюдается:

- в Сосновоборском районе – 112,9 (+52% к среднеобластному уровню),

- в Никольском районе – 108,5 (+46,2%),

- в Мокшанском районе – 106,6% (+43,7%).

Рост заболеваемости влияет на динамику смертности. За все время пандемии от коронавируса умерли 2540 человек, то есть 3,7% от заболевших. Так, с 1 января по 16 сентября 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост количества умерших в регионе увеличился на 1 798 человек (на 12% - в Пензенской области и на 18,1% - в России).

Анализ данных показал, что вклад коронавируса в избыточную смертность населения продолжает увеличиваться. К 2021 году по отношению к допандемийному 2019-му смерти от Covid-19 составляют 82,7% от прироста умерших.

Напомним, Вячеслав Космачев объяснил повышение летальности случаев коронавируса с заражением «дельта» штаммом, течение заболевания которым практически невозможно предсказать.

«Если своевременно не начать оказывать реанимационную помощь, будет высокая летальность, а мы боремся за каждую жизнь», - отметил врио зампреда.

Наиболее высокая смертность отмечается среди больных старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Он добавил, что вакцинация практически на 100% страхует от развития инфекции по крайне тяжелому и летальному сценариям, даже есть пациент возрастной и имеет серьезные хронические заболевания. Вячеслав Космачев призвал пензенцев позаботиться о себе и своих пожилых родственниках - обязательно сделать прививку, чтобы предотвратить тяжелую болезнь или даже смерть.



