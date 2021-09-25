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В регионе 4% от всех заразившихся ковидом не справились с болезнью

В регионе 4% от всех заразившихся ковидом не справились с болезнью

Пт, 24.09.21 22:24
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Стало известно, как пандемия коронавируса отразилась на смертности в Пензенской области. Статистические данные предоставил пресс-центр правительства региона.

По данным на 22 сентября, в регионе зарегистрировано 68648 случаев заболевания, в том числе 6157 – среди детей.

За период с 1 января по 16 сентября 2021 года показатель заболевших на тысячу населения достиг отметки 74,2, что на 9,3% превышает среднюю цифру по России. Наибольшая заболеваемость наблюдается:

- в Сосновоборском районе – 112,9 (+52% к среднеобластному уровню),

- в Никольском районе – 108,5 (+46,2%),

- в Мокшанском районе – 106,6% (+43,7%).

Рост заболеваемости влияет на динамику смертности. За все время пандемии от коронавируса умерли 2540 человек, то есть 3,7% от заболевших. Так, с 1 января по 16 сентября 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост количества умерших в регионе увеличился на 1 798 человек (на 12% - в Пензенской области и на 18,1% - в России).

Анализ данных показал, что вклад коронавируса в избыточную смертность населения продолжает увеличиваться. К 2021 году по отношению к допандемийному 2019-му смерти от Covid-19 составляют 82,7% от прироста умерших.

Напомним, Вячеслав Космачев объяснил повышение летальности случаев коронавируса с заражением «дельта» штаммом, течение заболевания которым практически невозможно предсказать.

«Если своевременно не начать оказывать реанимационную помощь, будет высокая летальность, а мы боремся за каждую жизнь», - отметил врио зампреда.

Наиболее высокая смертность отмечается среди больных старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Он добавил, что вакцинация практически на 100% страхует от развития инфекции по крайне тяжелому и летальному сценариям, даже есть пациент возрастной и имеет серьезные хронические заболевания. Вячеслав Космачев призвал пензенцев позаботиться о себе и своих пожилых родственниках - обязательно сделать прививку, чтобы предотвратить тяжелую болезнь или даже смерть.

 

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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21.07.2021 07:00
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