Пензенские врачи ответят на главные вопросы о вакцинации от коронавируса

В министерстве отметили, что медики ответят на ТОП-10 главных вопросов по данной теме. Среди них – как работают вакцины от коронавируса, может ли заболеть человек после прививки, что такое повторная вакцинация и зачем она нужна.

В эфире примут участие врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям регионального минздрава Джамиля Курмаева. Трансляция начнется 28 сентября в 12 часов в аккаунтах центра медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Задать вопросы сможет любой желающий, написав сообщение в чате, а также направив их заранее на адрес электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту», - добавили в минздраве.

Ранее информагентство публиковало ТОП-15 мифов о вакцинации от коронавируса. Материал доступен по ссылке.