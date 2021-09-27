Телеканал «Экспресс» организует прямую трансляцию с инаугурации Олега Мельниченко

28 сентября состоится торжественная церемония вступления Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области. Телеканал «Экспресс» организует прямую трансляцию (0+) с инаугурации.
Она стартует в 13:50. Следить за церемонией можно как на самом телеканале, так и на сайте tv-express.ru.
Кроме того, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее информагентство сообщало о том, что в церемонии инаугурации намерен принять участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.