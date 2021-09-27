Телеканал «Экспресс» организует прямую трансляцию с инаугурации Олега Мельниченко

Она стартует в 13:50. Следить за церемонией можно как на самом телеканале, так и на сайте tv-express.ru.

Кроме того, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее информагентство сообщало о том, что в церемонии инаугурации намерен принять участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.