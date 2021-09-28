Вячеслав Гладков поздравил Олега Мельниченко со вступлением в должность губернатора

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в инаугурации Олега Мельниченко, который вступил на должность губернатора после победы на досрочных выборах.

Вячеслав Гладков отметил, что знает Олега Мельниченко как целеустремленного человека, который всегда достигает поставленных перед ним задач.

«Мы все понимаем, какой огромный уровень ответственности взял на себя Олег Владимирович. Есть огромный запрос населения на изменения. Жители хотят изменений не завтра, а вчера. Роль первого руководителя огромна. Мы познакомились с ним, когда я был мэром Заречного. С тех пор лично знаю его как целеустремленного человека, который достигает поставленных задач. Так было и так будет всегда, я в этом убежден. Здоровья вам и вашим близким! Всегда с вами», - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, информагентство вело текстовую трансляцию с церемонии инаугурации. Она доступна по ссылке.