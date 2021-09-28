Митрополит Серафим вручил Олегу Мельниченко икону святителя Иннокентия

«Мы рады вашему возвращению на родину и что вы вступаете на очень важный пост. Первое ваше образование – историческое, вы прекрасно знаете историю. Тот, кто знает историю, вряд ли может допустить ошибки в своем управлении. Вам самому дальше придется писать ее. Хочу пожелать, чтобы ваше руководство было вписано золотыми буквами в историю Пензенского края», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

Также он вручил Олегу Мельниченко икону святителя Иннокентия.

Ранее добрые слова и напутствия в адрес Олега Мельниченко высказали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Текстовая трансляция с церемонии доступна по ссылке.