Пензенский минздрав: подростков начнут прививать от ковида уже в этом году

«Уже прошли клинические испытания у подростков, и сейчас документ находится на согласовании в Минздраве России. Мы ждем документа, уточняющего, с какого возраста мы будем вакцинировать подростков. Дети не вакцинируются. Скорее всего, это будут лица от 15 лет, и до конца этого года мы уже начнем вакцинацию. Однозначно, это будет вакцинация добровольная, и никто не будет отлучать ребенка от школьного процесса, если родители или сам ребенок не захотят вакцинироваться», - рассказала она.

Она также подчеркнула, что малышей до 15 лет родители могут обезопасить, вакционировавшись сами и сделав ребенку прививку от гриппа, чтобы не допустить микст-инфекции.

«Клиника заболевания очень схожа, определить по первым симптомам, ковид у ребенка или грипп, трудно. Так как детей не прививают от коронавируса, нужно обязательно защитить их хотя бы от гриппа, чтобы не допустить смешения инфекций. Если ребенок с признаками инфекции будет госпитализирован, то не факт, что он на фоне гриппа не заразится еще и ковидом», - добавила Марина Воробьева.

Ранее информагентство рассказывало, чем отличается течение заболевания «индийским» штаммом у детей.

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