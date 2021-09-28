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28.09.2021г.
Пензенский минздрав: подростков начнут прививать от ковида уже в этом году

Пензенский минздрав: подростков начнут прививать от ковида уже в этом году

Вт, 28.09.21 17:51
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Во время прямого эфира в соцсетях, который прошел 28 сентября, врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала, когда начнется противоковидная иммунизация несовершеннолетних.

«Уже прошли клинические испытания у подростков, и сейчас документ находится на согласовании в Минздраве России. Мы ждем документа, уточняющего, с какого возраста мы будем вакцинировать подростков. Дети не вакцинируются. Скорее всего, это будут лица от 15 лет, и до конца этого года мы уже начнем вакцинацию. Однозначно, это будет вакцинация добровольная, и никто не будет отлучать ребенка от школьного процесса, если родители или сам ребенок не захотят вакцинироваться», - рассказала она.

Она также подчеркнула, что малышей до 15 лет родители могут обезопасить, вакционировавшись сами и сделав ребенку прививку от гриппа, чтобы не допустить микст-инфекции.

«Клиника заболевания очень схожа, определить по первым симптомам, ковид у ребенка или грипп, трудно. Так как детей не прививают от коронавируса, нужно обязательно защитить их хотя бы от гриппа, чтобы не допустить смешения инфекций. Если ребенок с признаками инфекции будет госпитализирован, то не факт, что он на фоне гриппа не заразится еще и ковидом», - добавила Марина Воробьева.

Ранее информагентство рассказывало, чем отличается течение заболевания «индийским» штаммом у детей.

Посмотреть полную версию прямого эфира можно во «ВКонтакте» и в «Однокласниках».

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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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