В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении дистанционки в пензенских школах

«Когда введут дистанционное обучение для школьников? Страшно как-то, цифры заболевших большие, у соседей ввели, а почему у нас нет?» - спросил мужчина.

На вопрос ответили представители регионального управления Роспотребнадзора:

«В настоящее время прирост заболевших происходит в основном за счет взрослого населения. Карантинные и профилактические мероприятия в школах позволяют продолжить обучение в очном формате. Вариант перехода на дистанционное обучение не исключен и будет осуществляться при ухудшении эпидситуации».

Напомним, в правительстве региона сообщали о большой нагрузке на медицинские организации из-за роста числа вызовов скорой помощи – они порой достигают 1700 в сутки, обращений в контакт-центр по вызову врача на дом – до 2,5 тысяч. Для приема ковидных больных готовят районные больницы, в которых не было «красных зон», и горбольницу №6. Чтобы уберечься от страшных последствий коронавируса, пензенцев призывают вакцинироваться (это можно сделать в поликлиниках). По словам врио зампреда правительства – министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева, умерших среди тех, кто сделал прививку и заболел, в Пензенской области нет.