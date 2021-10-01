Олег Мельниченко уволил врио замглавы минспорта в связи с утратой доверия

1 октября стало известно о том, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко освободил от должности врио замминистра физической культуры и спорта региона Сергея Никишина.

«Олег Мельниченко освободил от занимаемой должности врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергея Никишина в связи с утратой доверия», - сообщили утром в Telegram-канале правительства региона.

Ранее информагентство писало о том, что облпрокуратура проводит проверку во дворце спорта «Олимпийский» на предмет работы в учреждении незаконного тотализатора - якобы там велась трансляция состязаний с участием несовершеннолетних. Связано ли увольнение врио замглавы минспорта с данной проверкой - неизвестно.