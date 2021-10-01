Пензенский минздрав вынужден увеличить число «ковидных» больниц до 22

В правительстве Пензенской области сообщили об увеличении количества «ковидных» больниц до 22. Такое решение вынужден был принять минздрав из-за ухудшения эпидситуации.

«В ковидные стационары перепрофилированы Башмаковская, Земетчинская, Белинская районные больницы и корпус клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина на ул. Гагарина. Количество круглосуточных инфекционных коек увеличено с 2577 до 3295 коек (+ 718 коек, +22%). К ним добавляется Лунинская районная больница», - уточнили в пресс-центре облправительства.

Всего по состоянию на утро 30 сентября в регионе развернули 3295 коек.

Ранее в правительстве также рассказали о росте числа умерших от коронавируса среди молодых людей. Только за последние пять дней скончалось 19 лиц моложе 60 лет. Пензенцев просят проявить сознательность и привиться от коронавируса, а также соблюдать меры профилактики – носить маски, пользоваться дезсредствами и соблюдать социальную дистанцию.