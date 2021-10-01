Пензенцев будут высаживать из общественного транспорта при отказе надеть маску

В мэрии Пензы сообщили, что в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Меры связаны с ухудшением эпидобстановки.

В пресс-службе горадминистрации рассказали, что по всем маршрутам общественного транспорта, в том числе в часы пик, пройдут рейды. Транспорту не разрешат движение до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски. При отказе их попросят покинуть салон.

Пензенцев призывают проявить сознательность и не игнорировать масочный режим, ведь пассажир без средств защиты подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

Ранее также стало известно о том, что в торговых центрах Пензы вводят «входной фильтр» из-за ухудшения эпидситуации.

В Пензенской области фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц.



