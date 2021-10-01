В торговых центрах Пензы вводят «входной фильтр» из-за ухудшения эпидситуации

1 октября в мэрии Пензы сообщили о том, что теперь в торговых центрах у посетителей на входе начнут измерять температуру и проверять наличие маски.

«Необходимость введения строгого контроля вызвана ухудшением эпидситуации по коронавирусу в Пензенской области», - пояснили в горадминистрации.

«Входной фильтр» с 1 октября вводят во всех объектах потребительского рынка, в том числе крупных торгово-развлекательных центрах. Эти и другие меры профилактики обсудили в ходе видеоконференции губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Напомним, в Пензенской области продлен режим повышенной готовности, который предусматривает соблюдение масочного режима и соцдистанции, вводит запрет на работу общепита с 23 до 6 часов, ограничения при проведении массовых мероприятий.

Ранее информагентство сообщало о росте количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц.