Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства ДТП с поездом под Пензой

Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку в связи со столкновением автомобиля с поездом в Пензенской области.

По предварительным данным, озвученным в пресс-службе управления, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран.

«В результате ДТП произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда, задерживается движение трех пассажирских поездов. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа», - сообщили представителям СМИ.

В настоящее время следователи центрального МСУТ СКР проводят проверку совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о том, что на место выехал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде. Произошедшее также прокомментировали в пресс-службе пензенского региона Куйбышевской железной дороги.



