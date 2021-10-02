Ремонт на поврежденном из-за ДТП участке перегона под Пензой продолжается. Видео

В правительстве Пензенской области сообщили о ходе ремонтных работ на железнодорожном переезде в Лунинском районе, где утром 2 октября столкнулись пассажирский поезд и грузовик.

В официальном Telegram-канале облправительства опубликовали несколько фото и видео с места аварии, которые сопроводили комментарием о том, что ремонтно-восстановительные работы по состоянию на 11:16 продолжаются.

Также видеозаписью с журналистами поделились сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело.

На место выезжал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде, а также договорился с главой Мордовии Артемом Здуновым о доставке пассажиров из поездов, которые задержали из-за ДТП, в Пензу и Саранск на автобусах.



