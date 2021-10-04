Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков рассказал журналистам информагентства о том, что сразу несколько авиакомпаний заявились на субсидируемые рейсы из Пензы в ряд городов.

По словам Юрия Ивановича, заявку на субсидируемые рейсы из Пензы подали по следующим направлениям – Санкт-Петербург, Минводы, Екатеринбург и Сочи в зимний период (с 1 января 2022-го). Причем есть маршруты, на которые заявилось сразу несколько перевозчиков.

«До 1 октября авиакомпаниями подавалась дополнительная заявка на [осуществление субсидируемых авиаперевозок] на предстоящий период, то есть на следующий год. Но комиссия по утверждению этих субсидируемых рейсов состоится в четвертой декаде года – в ноябре или декабре», - пояснил директор аэропорта Пензы.

Ранее также стало известно о продлении авиарейсов в Минводы до конца года.