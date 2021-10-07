В Пензе больницу им. Бурденко полностью переведут на лечение ковид-больных

5 октября врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев сообщил о приостановлении планового лечения в областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко и перепрофилированием ее в ковидный госпиталь.

«Мы принимаем решение, чтобы каждый больной мог получить качественную медпомощь, - останавливаем областную больницу под лечение ковида. Там остановилась плановая госпитализация, что позволит ввести еще 550 коек с кислородными точками», - рассказал Вячеслав Космачев.

Он пояснил, что поставлена задача, чтобы к 7 октября больница уже могла принимать тяжелых больных коронавирусом. Плановая госпитализация в медучреждении сохранится только для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых есть признаки коронавируса.

«У нас на базе больницы №6 работает второй сосудистый центр. И вот сейчас всю нагрузку по острой коронарной патологии без признаков ковида он возьмет на себя. Все инфаркты, сосудистые катастрофы», - добавил врио зампреда – министра здравоохранения.

Ранее стало известно о том, что в Пензенской области идет активное распространение коронавируса среди лиц от 29 лет и детей.