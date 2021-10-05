Космачев: «После неоднократных увещеваний мы вынуждены пойти на жесткие меры»

В Пензенской области ужесточили меры для бизнеса, так как посетители торговых центров и пассажиры общественного транспорта не соблюдали санитарные меры, необходимые для снижения распространения коронавируса. Об этом 5 октября на пресс-конференции сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

«Был жестко поставлен вопрос по транспорту, потому что люди совершенно не соблюдают меры профилактики. Автобусы переполнены, нет дистанции, нет средств защиты. Это источник распространения инфекции. Торговые центры - отдельная тема. Там тысячи жителей очень плотно общаются друг с другом, и ни на ком мы не видим масок. Положения постановления просто не исполнялись. Поэтому мы вынуждены после неоднократных увещеваний собственников транспортных компаний и торговых центров пойти на жесткие меры, проработать вопрос, чтобы собственники несли ответственность, а не пассажиры или покупатели, не надевшие маску. Из-за этого мы пошли на закрытие спортивно-игровых точек в торговых центрах, фуд-кортов, прекращение всех спортивных мероприятий со зрителями, включая детские», - отметил Вячеслав Космачев.

Он добавил, что сейчас одной из сред, где быстро распространяется ковид, стали детские учреждения. Сейчас в областной детской больнице от коронавируса лечатся 200 ребят. Ранее эта цифра не превышала 40.

«Среди беременных есть случаи заражения. Если в прошлые волны было 5-6 случаев, то уже на сегодня - 34. И две женщины - в очень тяжелом состоянии, мы боремся за спасение жизни мамы и ее ребенка», - сказал врио зампреда.

Эксперт призвал четко соблюдать санитарные правила. Это должны делать даже те, кто вакцинирован, так как прививка на сто процентов не защищает от заражения, но ковид в этом случае будет протекать гораздо легче.

«Все заболевшие провакцинированные переносят болезнь легко, некоторые до средней степени тяжести доходят. Тяжелых пациентов нет. У нас работают все прививочные пункты, стационарные и мобильные. Нужно сделать для себя правильный выбор. Мы готовы без долгого ожидания сделать вам прививку в ближайшие дни. Мы выйдем на любое предприятие, чтобы привить людей прямо на рабочем месте. Все необходимое у нас есть. Мы сможем прервать распространение коронавируса, если мы услышим друг друга, нам удастся не перегружать лечебные учреждения и своевременно оказывать помощь людям.

Если мы в две-три недели остановим рост заболеваемости, то выведем областную больницу из оказания помощи ковид-больным», - призвал Вячеслав Космачев.