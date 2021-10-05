Пензенцам рассказали, планируют ли переводить школьников и студентов на дистанционку

5 октября в Пензе прошла пресс-конференция, на которой глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и врио зампреда правительства - министра здравоохранения области Вячеслав Космачев рассказали, какие группы учащихся могут перейти на дистанционку из-за ковида.

Михаил Перекусихин отметил, что, если уровень заболеваемости продолжит расти, дистанционный формат обучение будет рекомендован для студентов. Вячеслав Космачев пояснил, что в школах этого делать не планируют, это сильно сказывается на качестве образования.

«Порядка десяти регионов распустили школы на дистанционку, там заболеваемость сильно выросла. У них был наибольший всплеск заболеваемости среди детей. У нас принятия таких мер не предвидится», - заявил главный санитарный врач региона.

Михаил Перекусихин добавил, что такая мера неэффективна, потому что дети часто не сидят по домам: ходят к родственникам, в учреждения дистанционного образования, разнося инфекцию.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало, какие группы населения заражаются коронавирусом чаще всего.